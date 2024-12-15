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سياسة

محمود الحضري: الصحف تواجه أزمة اقتصادية وندعو لحوار لحل أزمة الديون والضرائب (صور)

محمود الحضري خلال
محمود الحضري خلال المؤتمر

أكد محمود الحضري، مقرر لجنة "اقتصاديات الصحافة" في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أن الصحف المصرية، سواء كانت خاصة أو حزبية أو قومية، تواجه أزمة اقتصادية حادة.

وأضاف الحضري خلال جلسة سبل الإصلاح المالي والإداري للمؤسسات الصحفية، المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر، أن الصحافة المصرية تعاني من تراجع في عدد الصحف والمشاكل المالية العميقة التي تتطلب حلولًا جذرية.

وأشار الحضري إلى أن نقابة الصحفيين تضم حوالي 5600 صحفي مقيدين من الصحف الخاصة والحزبية، وهو ما يمثل نحو 35% من قوة الجمعية العمومية للنقابة. 

كما أكد أن الوضع الحالي للصحافة يختلف كثيرًا عما كان عليه في السابق، حيث وصل عدد الصحف في مصر في عام 2010 إلى 142 صحيفة، بينما تراجع هذا العدد إلى 72 صحيفة تقريبًا في الوقت الراهن، مما يعكس حجم الأزمة التي تعاني منها المؤسسات الصحفية.

حوار بين الدولة والصحف لحل المشاكل الاقتصادية

وأوضح الحضري أن الصحف المصرية بحاجة إلى حوار عاجل بين الدولة والمجتمع الصحفي للتعامل مع العديد من المشكلات، خاصة في ما يتعلق بالديون المستحقة على الصحف، بما في ذلك الضرائب المتراكمة. 

ولفت إلى أن الديون الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وخاصة غرامات التأخير، تشكل الأزمة الأكبر التي تواجه الصحف في الوقت الحالي، مطالبًا بضرورة إسقاط هذه الغرامات لتخفيف العبء الاقتصادي على المؤسسات الصحفية.

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

يُذكر أن المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين يعقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المتحدثين المصريين والعرب، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الدولي للصحفيين. ويشمل المؤتمر العديد من الجلسات التي تتناول القضايا الملحة التي تهم الصحفيين في مصر، بما في ذلك الاقتصاديات الصحفية وأوضاع الصحافة في مصر، كما سيتم الإعلان عن نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

ووجهت نقابة الصحفيين الدعوة لأكثر من 350 شخصية بارزة للمشاركة في فعاليات المؤتمر، بينهم رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى كبار الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف وممثلي الهيئات الصحفية والإعلامية.

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