عبد الفتاح الجبالي يطالب بإسقاط المديونية المستحقة على المؤسسات الصحفية لمصلحة الضرائب (صور)

طالب الدكتور عبد الفتاح الجبالى، بإسقاط المديونية المستحقة على المؤسسات الصحفية لمصلحة الضرائب مثلما حدث قبل ذلك في السبعينات من القرن الماضي.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، أنه يجب العمل على إعفاء المؤسسات الصحفية من ضرائب الحملات الإعلانية، كما طالب بإعادة هيكلة العمالية بحيث كل 5 يخرجوا معاش يتم تعيين 2 بدلًا منهم.

وأكد أهمية حل مشاكل طباعة الكتب المدرسية لأننا كنا نتمتع في المؤسسات الصحفية الحكومية بطبع الكتب المدرسية، واتفقنا مع المهندس إبراهيم محلب عندما كان رئيسًا للوزراء بهذا الأمر، مشيرًا إلى أن تكلفة طبع الكتب المدرسية وصلت هذا العام إلى 12 مليار جنيه وهي تستطيع حل الكثير من المشكلات.

المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري

جدير بالذكر أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1000 صحفي.

كما وجهت النقابة الدعوة لأكثر من 350 شخصية بارزة للمشاركة في أعمال المؤتمر، شملت الدعوات رئيس مجلس الوزراء، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الصحفيين، كبار الكُتّاب، رؤساء الجامعات، النقباء السابقين، رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، بالإضافة إلى رؤساء تحرير الصحف.

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