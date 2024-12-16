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أخبار مصر

سوق اليوم الواحد بالعمرانية يفتح أبوابه للمواطنين

سوق اليوم الواحد،
سوق اليوم الواحد، فيتو

يستقبل سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية بحي العمرانية اليوم الإثنين المواطنين والذي تم افتتاحه الأسبوع الماضي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
 

وضع الباكيات السلعية والتي سوف تستقبل المواطنين

واطلع محافظ الجيزة على جهود هيئة النظافة والتجميل وحي العمرانية في رفع كفاءة النظافة بالشارع والقيام بأعمال التجريد اللازمة وتجهيز الموقع لبدء وضع الباكيات السلعية والتي سوف تستقبل المواطنين اليوم الإثنين. 
 

ووجه المحافظ بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه السوق وإقبال المواطنين عليه؛ نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضراوات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة. 
 

وتدعو محافظة الجيزة المواطنين لزيارة السوق اليوم الإثنين للحصول على كافة احتياجاتهم بأسعار مناسبة في إطار خطة الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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العمرانية والطالبية اليوم الواحد العمرانية اليوم وزارة التموين والتجارة محافظة الجيزة سوق اليوم الواحد جنوب الجيزة

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