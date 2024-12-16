وزيرة التضامن تعلن تنظيم رحلات عمرة لأول مرة بعد موسم الحج

قالت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن المؤسسة القومية لتيسير الحج ستنظم رحلات عمرة لأول مرة بعد موسم الحج.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم الإعداد لموسم الحج 2025 في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع أفضل الخدمات وتم وضع عدد من التيسيرات للراغبين في الحج.

وبدأت منذ قليل وزارة التضامن الاجتماعي حفل إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م.

بوابة الحج المصرية الموحدة

وأوضحت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرعة تجرى مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، كما سيتم الإعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.

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