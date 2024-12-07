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أخبار مصر

"مودة" يطلق المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذ التدريبات التفاعلية

المرحلة الثانية من
المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذ التدريبات التفاعلية

أطلق البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذ التدريبات التفاعلية لأبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي .

المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذ التدريبات التفاعلية

وتستهدف هذه المرحلة تنفيذ 100 تدريب لإجمالي 5000 شاب وفتاة من أبناء مناطق روضة السيدة، ومساكن الخيّالة، وأهالينا 1 و2 بالقاهرة، وحي الضواحي ببورسعيد، وبشاير الخير 1 و2 وغيط العنب بالإسكندرية، وذلك في إطار سعي البرنامج لتطوير المهارات الحياتية والقدرة على بناء أسرة مستقرة وناجحة.

وأكدت راندة فارس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة ومديرة برنامج مودة أن المرحلة الأولي داخل المناطق المطورة استهدفت محافظة القاهرة فى الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2023 بمناطق "روضة السيدة زينب – أهالينا – 15 مايو – مصر القديمة"، ونجحت فى تدريب 1901 مستفيدًا ومستفيدة على العديد من المحاور المهمة من التوعية حول مفاهيم الزواج والحياة الزوجية، وأهمية التواصل الفعّال، وتقديم الأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الاجتماعية والنفسية التي قد تواجه الشباب في بناء علاقاتهم الأسرية، بالإضافة إلى  إدارة الموارد المالية وتربية الأطفال بشكل إيجابي.

أهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج

كما تتناول التدريبات توعية الشباب بأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وأهمية تأجيل الطفل الأول والمنافع المختلفة لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

وأضافت فارس أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة من وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، لتأمين نسيج مجتمعي قوي ومتماسك،حيث يمثل البرنامج القومي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" استثمارًا استراتيجيًا في بناء مجتمعات مستقرة وسعيدة.

ويهدف البرنامج، الذي أطلقه رئيس الجمهورية عام 2019 ويتم تنفيذه بشراكة واسعة مع مختلف القطاعات الحكومية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى تأهيل وتمكين المقبلين على الزواج من خلال تطوير مهاراتهم الحياتية الأساسية لبناء علاقات زوجية سوية وآمنة.

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البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة مبادرة تنفيذ التدريبات التفاعلية المناطق المطورة بديلة العشوائيات القاهرة الاسكندرية بورسعيد الدكتورة مايا مرسى

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