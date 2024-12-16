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أخبار مصر

مساعد وزيرة التضامن: مشرف لكل 46 حاجًا من الجمعيات الأهلية

مساعد وزيرة التضامن
مساعد وزيرة التضامن
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بدأت منذ قليل وزارة التضامن الاجتماعي حفل إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1446هـ - 2025م.

بوابة الحج المصرية الموحدة

وأوضحت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن القرعة تجرى مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة، كما سيتم الإعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة.

وقال ايمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي  لدينا مميزات لدينا مشرف لكل 46 حاج واخترنا فنادق قريبه للحجاج وافضل الخدمات للحجاج لدينا باصات داخلية لنقل الحجاج بالمحافظات الي المطارات.

وأشار عبد الموجود إلى أن لدينا رغبات من المواطنين يريدون الحج من خلال الجمعيات الأهلية.

وأضاف تم تخصيص  12 الف حصة من قبل مجلس الوزراء مؤكد أن المحافظات الاكثر تسجيلات محافظة القاهرة تليها الجيزة. 

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