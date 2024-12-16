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وول ستريت: إيلون ماسك لا يستطيع الوصول للبيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

إيلون ماسك
إيلون ماسك

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقريرها أن  رجل الأعمال الأمريكي والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، إيلون ماسك، لا يستطيع الوصول إلى المعلومات السرية الخاصة بشركته.

 إيلون ماسك لا يستطيع الوصول إلى المعلومات السرية الخاصة بشركة SpaceX

وأوضحت الصحيفه في تقريرها أنه يتم تصنيف المعلومات المتعلقة بالشحنة التي تطلقها SpaceX في السماء لصالح الجيش الأمريكي ووكالات المخابرات على أنها "أسرار دولة" ومتاحة فقط لموظفين معينين في شركة الصواريخ الذين لديهم تصريح أمني، وإيلون ماسك ليس واحدا منهم.

 

البيانات السرية الخاصة بشركة SpaceX

وبحسب الصحيفة، فقد نصح محامو الشركة بعدم السماح لماسك بالوصول إلى البيانات السرية. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه للوصول إلى هذا النوع من المعلومات، سيتعين على ماسك الإجابة على أسئلة الحكومة حول اتصالاته مع المواطنين الأجانب وتعاطي المخدرات.

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وفي المناقشات الداخلية، تحدث المحامون والمديرون التنفيذيون للشركة عن سيناريوهات يمكن أن يكشف فيها رجل الأعمال عن غير قصد أسرارا لمسؤولين أجانب بسبب التواصل المنتظم معهم.

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إيلون ماسك وول ستريت جورنال SpaceX الجيش الأمريكي

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