ثروة إيلون ماسك تتجاوز 400 مليار دولار في صدارة قائمة أثرياء العالم

أفادت وكالة "بلومبرج" بأن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أصبح أول شخص في العالم تجاوزت ثروته 400 مليار دولار.

ثروة إيلون ماسك تتجاوز 400 مليار دولار

وحسب "بلومبرج"، فإن ماسك حقق رقمه القياسي الجديد بفضل بيع أسهم شركة "سبيس إكس"، ما زاد من ثروته بمقدار 50 مليار دولار تقريبا، لتصل إلى 439 مليار دولار.

ويشار إلى أن ثروة ماسك ازدادت بشكل ملموس في الأيام الأخيرة بعد أن تقلصت في أواخر عام 2022 بمقدار حوالي 200 مليار دولار.

وساهم فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي في هذا النمو، حيث ارتفع سعر أسهم "تسلا" بنسبة 65% وسط التوقعات بتسهيل القواعد الخاصة بالسيارات الكهربائية وإلغاء التسهيلات الضريبية لمنافسي الشركة.

كما تم تسجيل مضاعفة قيمة شركة xAI للذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك، حيث وصلت القيمة إلى 50 مليار دولار بعد الانتخابات.

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