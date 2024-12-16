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اقتصاد

الغرف التجارية: شركات تركية تتطلع لإنشاء منطقة حرة للصناعات النسيجية بمدينة السادات

الدكتور محمد عطية
الدكتور محمد عطية الفيومي، فيتو

 قال الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات تركية تتطلع للتوسع في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في السوق المصري للتصدير إلى السوق الأمريكي من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الكويز. 

وأضاف، أن هناك دراسة في وزارة الصناعة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتخصيص منطقة حرة عامة للصناعات النسيجية لمستثمرون أتراك بمدينة السادات.

صناعة الغزل والنسيج، فيتو
صناعة الغزل والنسيج، فيتو

صادرات قطاع الغزل والنسيج في مصر

 وأشار الفيومي في تصريحات صحفية اليوم إلى أن المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية يستهدف تحقيق نمو بصادرات القطاع بنسبة لا تقل عن 15% في الخطة القادمة لزيادة المستهدف من الصادرات.

وأكد أن قطاع الغزل والنسيج شهد زيادة ملحوظة في معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت صادرات القطاع 1.2 مليار دولار في عام 2023، محققةً نموًا بنسبة 5%، كما أن المجلس يستهدف زيادة صادرات قطاع الغزل والمنسوجات العام المقبل لتصل إلى 1.4 مليار دولار بنهاية 2025.

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تطوير صناعة الغزل والنسيج 

 وشدد على حرص الحكومة على تطوير صناعة الغزل والنسيج بشكل عام، حيث تهدف إلى النهوض بالصناعة المحلية بما يتماشى مع التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، مما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، والعمالة المصرية، وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالإدارة وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات السوق، يؤدي إلى تطوير كبير في صناعات الغزل والنسيج، ويخلق ميزات تنافسية.

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