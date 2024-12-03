الفيومي: استراتيجية قومية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، على ضرورة تواجد مصر على خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون الهيدروجين الأخضر.

مصر تنتج 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون

وأوضح الفيومي، أن الحكومة قامت بوضع استراتيجية للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر لتعدد استخداماته الصناعية، حيث إن إنتاج مصر من الهيدروجين الأخضر يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.

الدكتور محمد عطية الفيومي، فيتو

توجيهات رئاسية بالتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي

وشدد الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التوسع في منح القرض الدوار، بحيث يتم تقديم قروض ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية بدون فوائد، وذلك لتشجيعهم على التحول نحو الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة في العمليات الإنتاجية، ودعم النشاط الصناعي. خاصة وأن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغت إجمالي الصادرات أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، كما يستوعب القطاع الصناعي نحو 3.5 مليون عامل.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي أن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في الإنتاج الصناعي تتناسب مع التوجهات العالمية للحد من الانبعاثات الحرارية وتقليل التلوث البيئي وما ينتج عن ذلك من كوارث طبيعية أثرت على الكثير من المحاصيل الزراعية الهامة التي لا غنى عنها مثل قصب السكر والبن، مما أدى إلى حدوث نقص في المعروض من هذه السلع وارتفاع أسعارها عالميًا نتيجة نقص المعروض منها.

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