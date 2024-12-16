إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات على أولوية المرور، فيما ألقى رجال المباحث بمديرية أمن سوهاج، القبض على المتهمين والسيطرة على الموقف.

مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

كان مأمور مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج تلقى بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة طرف أول “ محمود.ه ” عامل و" قناوى.أ" عامل مصاب برش خرطوش.

أما طرف ثان: طالب وعامل مصابين برش خرطوش، وتم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًّا منهما على الآخر بالسب والضرب.

وأضافوا بقيام الأول من الطرف الأول بإحداث الإصابات من السلاح المضبوط بحوزته أثناء إطلاقه أعيرة بالمشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بالطريق بذات الناحية.

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

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