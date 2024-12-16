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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل  تعاملات،اليوم الاثنين، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35%  عند مستوى 30883 نقطة، وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38%  عند مستوى 38104 نقاط، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41%  عند مستوى 13538 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38%  عند مستوى 8581 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36%  عند مستوى 11777 نقطة، بينما ارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 9.12%  عند مستوى 3190 نقطة.

 

 

أداء مؤشرات البورصة ببداية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات،  أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 30776 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 37959 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 13525 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 8613 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11777 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وكانت ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع الماضي، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 2.263 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 30795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 38020 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13534 نقطة.

وقفز  مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 8575 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11735 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3183 نقطة.

 

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 30739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 38008 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13510 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81%  عند مستوى 8520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5%  عند مستوى 11677 نقطة، فيما تراجع الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 2.254 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% عند مستوى 30617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22%  عند مستوى 37916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24%  عند مستوى 13456 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96%  عند مستوى 8452 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05%  عند مستوى 11619 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% عند مستوى 3173 نقطة.

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