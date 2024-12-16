الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جولات لمديري الإدارات التعليمية لتحقيق الانضباط بمدارس البحيرة (صور)

جولات مرورية لمديري
جولات مرورية لمديري الإدارات التعليمية بالبحيرة، فيتو

 كثف مديرو عموم الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة، جولاتهم المرورية على المدارس منذ الصباح الباكر لمتابعة انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية والاطمئنان على ارتفاع نسبة حضورهم والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين ومطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافات الطلابية وممارسة الأنشطة التربوية.


جولات مرورية لمتابعة انتظام أداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية والتزامهم بتنفيذ الواجبات 

 وقاموا منذ الصباح الباكر بحضور طابور الصباح وفقرات الإذاعة المدرسية ومراسم تحية العلم والنشيد الوطنى، كما قاموا بمتابعة الآليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام أداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية والتزامهم بتنفيذ الواجبات المنزلية وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وكذا جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول وتوافر كافة الخدمات والأدوات المساعدة والمعامل وتنظيم دخول وخروج الطلاب، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط الإدارى وتنفيذ خطط النشاط المدرسي ومتابعة نظافة الفصول والأفنية ودورات المياه والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة وتوافرها داخل المدارس وتواجد الإشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء ودورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية والعمل على تحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية والمساهمة فى إعداد بيئة مدرسية منضبطة وآمنة للطلاب.

 وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على استمرار المتابعات الميدانية لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية لتغطية جميع مدارس المحافظة فى الفترتين الصباحية والمسائية والعمل على تهيئتها لتحقيق انضباط المنظومة التعليمية بالبحيرة، مشيرا إلى أن لجنة المتابعة الشاملة على مستوى المديرية مستمرة فى عملها لمتابعة جميع المدارس ورصد السلبيات وإزالتها فورا، مؤكدا على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ سواء امتحانات النقل أو الشهادة الإعدادية واتخاذ كافة الإجراءات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وتطبيق الموانع فى الامتحانات سواء امتحانات النقل أو الشهادة الإعدادية.


 

 ويأتي ذلك فى إطار متابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة وتفعيلا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية والمرور الدورى على المدارس  للتأكد من نظافتها وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي بها، وكذا الالتزام بالإشراف اليومى والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة الطلابية وفى ضوء تكليفات  وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة  بتكثيف اعمال متابعة اليوم الدراسي وانتظام حضور الطلاب داخل المدارس وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية والوقوف على إتمام استعدادات المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة محافظة البحيرة الإدارات التعليمية بالبحيرة العملية التعليمية وكيل تعليم البحيرة

مواد متعلقة

حالة الطقس بمحافظة البحيرة غدًا الإثنين 16-12-2024

بتكلفة 259 مليون جنيه، تنفيذ 59 مشروعا رياضيا في البحيرة

رفع كفاءة طريق مصرف كوم حمادة في البحيرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة في البحيرة

الأكثر قراءة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

كل ما تريد معرفته عن مقر القيادة الاستراتيجية تزامنًا مع اجتماع السيسي وقادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية

النواب يناقش اتفاقية قرض بـ 2 مليار دولار

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

زيادة كبيرة في أسعار الجبن الأبيض والرومي بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 ببداية التعاملات

تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة تتصدر القمة المصرية الأردنية بالقاهرة

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

المزيد

خدمات

المزيد

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

عباد الشمس يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت صباح اليوم الإثنين 16-12-2024 بالأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 16-12-2024 ببداية التعاملات

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أحدث إحصائية لأعداد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات الساعة الكبرى، أوصاف المسيح الدجال كما وردت في السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية