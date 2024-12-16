جولات لمديري الإدارات التعليمية لتحقيق الانضباط بمدارس البحيرة (صور)

كثف مديرو عموم الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة، جولاتهم المرورية على المدارس منذ الصباح الباكر لمتابعة انتظام الطلاب داخل الفصول الدراسية والاطمئنان على ارتفاع نسبة حضورهم والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين ومطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافات الطلابية وممارسة الأنشطة التربوية.



جولات مرورية لمتابعة انتظام أداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية والتزامهم بتنفيذ الواجبات

وقاموا منذ الصباح الباكر بحضور طابور الصباح وفقرات الإذاعة المدرسية ومراسم تحية العلم والنشيد الوطنى، كما قاموا بمتابعة الآليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام أداء الطلاب للتقييمات الأسبوعية والتزامهم بتنفيذ الواجبات المنزلية وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وكذا جاهزية المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول وتوافر كافة الخدمات والأدوات المساعدة والمعامل وتنظيم دخول وخروج الطلاب، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط الإدارى وتنفيذ خطط النشاط المدرسي ومتابعة نظافة الفصول والأفنية ودورات المياه والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة وتوافرها داخل المدارس وتواجد الإشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء ودورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية والعمل على تحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية والمساهمة فى إعداد بيئة مدرسية منضبطة وآمنة للطلاب.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على استمرار المتابعات الميدانية لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية لتغطية جميع مدارس المحافظة فى الفترتين الصباحية والمسائية والعمل على تهيئتها لتحقيق انضباط المنظومة التعليمية بالبحيرة، مشيرا إلى أن لجنة المتابعة الشاملة على مستوى المديرية مستمرة فى عملها لمتابعة جميع المدارس ورصد السلبيات وإزالتها فورا، مؤكدا على ضرورة إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ سواء امتحانات النقل أو الشهادة الإعدادية واتخاذ كافة الإجراءات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات وتطبيق الموانع فى الامتحانات سواء امتحانات النقل أو الشهادة الإعدادية.





ويأتي ذلك فى إطار متابعة سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة وتفعيلا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية والمرور الدورى على المدارس للتأكد من نظافتها وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي بها، وكذا الالتزام بالإشراف اليومى والجدول المدرسي وتفعيل الأنشطة الطلابية وفى ضوء تكليفات وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بتكثيف اعمال متابعة اليوم الدراسي وانتظام حضور الطلاب داخل المدارس وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى وتفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية والوقوف على إتمام استعدادات المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول.

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