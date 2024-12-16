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رياضة

حكم مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو يعترف لـ فينيسيوس بهذا الأمر

فينيسيوس
فينيسيوس

 كشف تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن كواليس المحادثة التي جرت بين فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، والحكم مارتينيز مونويرا الذي أدار مباراة الملكي ضد رايو فاليكانو ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الليجا. 

كان أداء الحكم مارتينيز مونويرا، أثار غضبا شديدا بين جماهير ريال مدريد، لا سيما وأن المباراة انتهت بالتعادل (3-3).

ويواجه الحكم اتهامات بتجاهل احتساب ركلتي جزاء لصالح ريال مدريد: إحداهما لصالح إبراهيم دياز، والأخرى لفينيسيوس جونيور.


والتقت كاميرات قناة "DAZN" المحادثة التي جرت بين الحكم وفينيسيوس عقب اللعبة المشكوك في صحتها:

قال الحكم لفينيسيوس في بداية المحادثة: "استمع لي.. ربما أكون قد أخطأت، ولاحقا، عندما اقترب فينيسيوس منه، أضاف الحكم: "حسنا، نعم، لقد أخطأت. انتظر، نعم، أخطأت".

 

وفتحت قناة ريال مدريد النار على الحكم مارتينيز مونويرا، الذي أداره مباراة الميرنجي ورايو فاليكانو، السبت، في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل 3-3.

 

قناة ريال مدريد تهاجم حكم مبارة رايو فاليكانو

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية: "لم تستغرق قناة ريال مدريد سوى دقائق قليلة قبل انتقاد أداء الحكم مارتينيز مونويرا بحدة شديدة، فبعد نهاية المباراة، وخلال التحليل المعتاد بعد اللقاء، أشار المحللون في القناة إلى أن الحكم المسؤول الرئيسي عن اكتفاء فريق كارلو أنشيلوتي بنقطة واحدة فقط بعد التعادل بنتيجة 3-3 مع رايو فاليكانو".  

 

وأضافت: "في بداية التحليل، وبدون أي مقدمات طويلة، وصف المحللون أداء مارتينيز مونويرا بأنه (سيئ للغاية وغير مسؤول). وأكدوا بشكل قاطع أن الحكم تجاهل احتساب ركلتي جزاء واضحتين، الأولى لصالح أردا جولر والثانية لفينيسيوس جونيور".  

وتابعت: "أشارت قناة نادي ريال مدريد إلى تاريخ مارتينيز مونويرا في إدارة مباريات الملكي، وذكرت أنها تعمل حاليًّا على إعداد فيديو يوثق ما وصفته بـ(فضائح مارتينيز مونويرا).. وقال أحد المحللين مازحًا: (الفيديو سيكون أطول من أفلام بن هور وسبارتاكوس مجتمعتين)".  

 

وتعادل فريق ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 3/3 في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت الماضي، ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "تيريزا ريفيرو". 

وسجل أهداف ريال مدريد كل من: فالفيردي، بيلينجهام، ورودريجو في الدقائق (39، 45، و56).

بينما سجل لرايو فاليكانو كل من: أوناي لوبيز، عبد المؤمن سليمان وإسحاق بالازون في الدقائق (4، 36، و64). 

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة المتصدر، بينما رفع رايو فاليكانو رصيده إلى النقطة 20 في المركز الـ13. 

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