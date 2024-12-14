السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو 2-2 في شوط أول مثير

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 2-2 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "تيريزا ريفيرو".

سجل الهدف الأول لـ رايو فاليكانو اوناي لوبيز في الدقيقة 3، فيما سجل الهدف الثاني عبدول مؤمن في الدقيقة 36، وقلص فالفيردي النتيجة بتسجيله الهدف الأول لريال مدريد من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في الدقيقة 39 قبل أن يعدل بيلينجهام النتيجة بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل ريال مدريد أمام  رايو فاليكانو

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريليان تشواميني، أنطونيو روديجير، فران جارسيا.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر.

في خط الهجوم: جود بيلينجهام، رودريجو، براهيم دياز.

وتعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو هي البروفة الأخيرة للريال قبل خوضه نهائي كأس إنتركونتيننتال، يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي مع باتشوكا المكسيكي.


 

ويمتلك نادي ريال مدريد 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، مع العلم أن الملكي لديه مباراة مؤجلة ضد فالنسيا، في حين أن رايو فاليكانو يحتل المركز الثاني عشر في جدول الليجا، برصيد 19 نقطة.

 

قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاليكانو

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاييكانو، غياب خمسة غيابات وذلك بسبب الإصابات في صفوف الفريق، ويغيب عن ريال مدريد كل من، كيليان مبابي، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، ديفيد ألابا.

فيما استعاد ريال مدريد خدمات لاعبه إدواردو كامافينجا لمباراة اليوم أمام رايو فاييكانو.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، يوسف، راوؤل أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي،، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، فيكتور مونوز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد ريال مدريد ضد رايو فاليكانو رايو فاليكانو مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو ريال مدريد ورايو فاليكانو الدوري الإسباني

مواد متعلقة

الأهلي يخسر من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال (صور)

بعثة طائرة سيدات الزمالك تغادر إلى الصين استعدادا لـ كأس العالم للأندية

ركلات الترجيح تحسم مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا في الشوط الإضافي الأول (صور)

شوطان إضافيان بين الأهلي وباتشوكا بعد التعادل سلبيا في الوقت الأصلي (صور)

شاهد، حزن وسام أبو علي عقب استبداله في مباراة الأهلي وباتشوكا

الأهلي يبحث عن هدف التقدم أمام باتشوكا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

كأس الإنتركونتيننتال، تعادل سلبي بين الأهلي وباتشوكا بعد مرور 60 دقيقة (صور)

الأكثر قراءة

موعدة مباراة الأهلي المقبلة بعد الخسارة من باتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

ركلات الترجيح تحسم مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (صور)

موعد عودة بعثة الأهلي بعد الخسارة من باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

الأهلي يخسر من باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال (صور)

خبير اقتصادي يكشف عن أعلى مدفوعات لـ فوائد ديون سددتها مصر خلال عامين

رامي صبري ينشر صورا جديدة من حفل زفاف شريف عمرو الليثي ونور تامر أمين

شبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد 15-12-2024

انخفاض كبير في أسعار اللحوم اليوم السبت 14-12-2024 بالأسواق

منوعات

المزيد

اعتقال خادمة في قصر باكنجهام بسبب حفل مخصص للموظفين

قصة جاسوس إسرائيلي أعدمته سوريا قبل 59 عاما ويسعى جيش الاحتلال لإعادة رفاته

طبيب يطعن مواطنا ويلوذ بالفرار في العراق

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

10 أفلام أجنبية ينتظرها الجمهور في 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والرزق

أسماء سورة القيامة وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية