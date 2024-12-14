الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل مع رايو فاليكانو 2-2 في شوط أول مثير

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 2-2 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "تيريزا ريفيرو".

سجل الهدف الأول لـ رايو فاليكانو اوناي لوبيز في الدقيقة 3، فيما سجل الهدف الثاني عبدول مؤمن في الدقيقة 36، وقلص فالفيردي النتيجة بتسجيله الهدف الأول لريال مدريد من تسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في الدقيقة 39 قبل أن يعدل بيلينجهام النتيجة بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

تشكيل ريال مدريد أمام رايو فاليكانو

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريليان تشواميني، أنطونيو روديجير، فران جارسيا.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أردا جولر.

في خط الهجوم: جود بيلينجهام، رودريجو، براهيم دياز.

وتعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو هي البروفة الأخيرة للريال قبل خوضه نهائي كأس إنتركونتيننتال، يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي مع باتشوكا المكسيكي.





ويمتلك نادي ريال مدريد 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، مع العلم أن الملكي لديه مباراة مؤجلة ضد فالنسيا، في حين أن رايو فاليكانو يحتل المركز الثاني عشر في جدول الليجا، برصيد 19 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاليكانو

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاييكانو، غياب خمسة غيابات وذلك بسبب الإصابات في صفوف الفريق، ويغيب عن ريال مدريد كل من، كيليان مبابي، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، ديفيد ألابا.

فيما استعاد ريال مدريد خدمات لاعبه إدواردو كامافينجا لمباراة اليوم أمام رايو فاييكانو.



حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، يوسف، راوؤل أسينسيو، لورينزو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي،، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، فيكتور مونوز.

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