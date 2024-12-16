بحضور رئيس تحرير فيتو.. بدء فعاليات مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان (صور)

بدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها"، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

دور الإعلام في القضايا الحقوقية

يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار بشأن القضايا الحقوقية، وتسليط الضوء على الدور الأساسي للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

يشارك في المؤتمر بجانب السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس عدد كبير من رموز الإعلام في مصر؛ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس والهيئات الوطنية للإعلام، ونقابة الصحفيين والإعلاميين، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء الإعلاميين وصناع القرار، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، إلى جانب أكاديميين متخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.

محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان

وتتمثل محاور مؤتمر الإعلام وحقوق الإنسان في الآتي:

1. تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان عبر المعالجات الإعلامية المسؤولة.

2. التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس ووسائل الإعلام.

3. حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.

المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها الإعلام في حماية حقوق الإنسان، مع التركيز على دور الإعلام والمجلس في تعزيز حقوق الإنسان.

كما يسعى إلى تقديم توصيات عملية لتحسين أداء الإعلام وتعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان.

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