ألسن عين شمس تحصد المراكز الأولى في مسابقة إلقاء الشعر الصيني

حقق طلاب جامعة عين شمس تألقا كبيرا خلال مشاركتهم في مسابقة إلقاء الشعر الصيني التي نظمها معهد كونفوشييوس بجامعة القاهرة بمشاركة 20 فريقا يمثلون 17 جامعة مصرية، بحضور مصري وصيني كبير من المسئولين وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د. سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف ناصر عبدالعال، مدير معهد كونفوشيوس، وحسانين فهمي حسين، القائم بأعمال رئيس قسم اللغة الصينية.

وقدم طلاب كلية الألسن جامعة عين شمس عروضا رائعة نالت استحسان الجميع لتعبر عن تفوقهم في اللغة الصينية وبراعتهم في إلقاء الشعر باللغة الصينية، وتمكنوا من حصد المراكز الأولى في المسابقة بتفوق كبير، وكان المركز الأول من نصيب الفريق الذي ضم الطالبة رانيا رشاد، والطالب كيرلس هاني، والمركز الثاني من نصيب الفريق الذي ضم كيرلس ناصر، ويوسف طلعت، والمركز الرابع من نصيب الفريق الذي ضم عبدالرحمن عادل أنور، وكيرلس عماد عزمي من طلاب كلية الألسن جامعة عين شمس.

واستقبلت ا.د سلوى رشاد عميد الكلية اليوم الطلاب الفائزين في المسابقة بمرافقة حسانين فهمي حسين، القائم بعمل رئيس قسم اللغة الصينية وعبدالرحمن عادل، المعيد بالقسم وروان ياسر، المعيدة بالقسم واللذين تولوا الإشراف على الطلاب في المسابقة، والتقطت معهم الصور التذكارية، وهنأتهم على الفوز بالمراكز الأولى في المسابقة وحثتهم على مواصلة الجهد لتحقيق المزيد من التميز على المستويين المحلي والدولي، وأكدت على تقديم كل الدعم لهم، معربة عن خالص تمنياتها لطلاب قسم اللغة الصينية بالتوفيق في كافة المشاركات المحلية والدولية

وأشارت إلى أن العروض التي قدمها طلاب جامعة عين شمس تبرهن على تفوقهم في إلقاء الشعر بالصينية مستفيدين بالدعم الكبير الذي تقدم الجامعة للطلاب من تدريب ومتابعة لمشاركات الطلاب في مختلف الفعاليات الثقافية داخل وخارج الجامعة.

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