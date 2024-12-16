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قبل فتح باب التقديم للالتحاق بها، قائمة بالجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة والحدود الدنيا

قبل فتح باب التقديم
قبل فتح باب التقديم بالجامعات الخاصة والأهلية، فيتو

تفتح الجامعات الخاصة والأهلية باب التقديم أمام الطلاب، يناير المقبل، تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والجامعات الخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات عبر مواقعها. 

 

قائمة بالجامعات الخاصة والأهلية


‌(أ) الجامعات الخاصة: وتضم (35) جامعة خاصة وهي على النحو التالي:
1. جامعة 6 أكتوبر.
2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
4. جامعة مصر الدولية.
5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.
6. جامعة الأهرام الكندية.
7. الجامعة البريطانية في مصر.
8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. 
9. جامعة سيناء.
10. جامعة فاروس بالإسكندرية.
11. جامعة النهضة ببنى سويف.
12. جامعة المستقبل.
13. الجامعة المصرية الروسية.
14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.
15. جامعة هليوبوليس.
16. جامعة الجيزة الجديدة.
17. جامعة دراية بالمنيا.
18. جامعة بدر.
19. جامعة حورس.
20. جامعة المصرية الصينية.
21. جامعة ميريت.
22. جامعة سفنكس.
23. جامعة السلام.
24. جامعة بدر بأسيوط. 
25. جامعة الصالحية الجديدة.
26. جامعة الحياة.
27. جامعة مايو.
28. جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادات.
29. جامعة الابتكار.
30. جامعة المدينة بالقاهرة.
31. جامعة رشيد.
32. جامعة السويدي للتكنولوجيا.
33. جامعة باديا.
34. جامعة وادي النيل بالفيوم.
35. جامعة اللوتس.

الجامعات الأهلية وتضم (20) جامعة أهلية وهي على النحو التالي:
1. جامعة الملك سلمان الدولية.
2. جامعة العلمين الدولية.
3. جامعة الجلالة.
4. جامعة المنصورة الجديدة.
5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
6. جامعة النيل الأهلية.
7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر. 
8. جامعة مصر للمعلوماتية.
9. جامعة حلوان الأهلية.
10. جامعة المنصورة الأهلية.
11. جامعة بنها الأهلية.
12. جامعة المنوفية الأهلية.
13. جامعة بني سويف الأهلية.
14. جامعة أسيوط الأهلية.
15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.
16. جامعة المنيا الأهلية.
17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
18. جامعة الإسكندرية الأهلية.
19. جامعة الزقازيق الأهلية.
20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

 

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب الثانوية العامة والأزهر

 الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل التعلم الإلكتروني الفرنسية المنصورة الجديدة 
الطب البشرى 
79%

طب الأسنان 
77%

العلاج الطبيعى 
75%

الصيدلة 
71%

طب بيطرى 
67%

الهندسة 
68%

علوم الحاسب 
60%


التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية. 

53%

فيما عدا جامعة (6 أكتوبر – مصر للعلوم والتكنولوجيا – أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – مصر الدولية) 55%. 

 

جامعة الجلالة العلمين 
الطب البشرى 
76%

طب الأسنان 
75%

العلاج الطبيعى 
74%

الصيدلة 
70%

الهندسة 
66%

علوم الحاسب 
60%


التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والعلوم الأساسية والفنون التطبيقية والإعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة والتربية والعلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق والحقوق والقانون والتمريض والآثار والعلوم السينمائية والسويدى التكنولوجية 53%.


فيما عدا جامعة (6 أكتوبر – مصر للعلوم والتكنولوجيا – أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب – مصر الدولية) 55%


جامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية
الطب البشرى 
74%

طب الأسنان 
73%

العلاج الطبيعى 
72%

الصيدلة 
68%

طب بيطرى 
65%

الهندسة 
65%

علوم الحاسب 
60%

 

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