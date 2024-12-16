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محافظات

حملة لإزالة إشغالات الطرق بالمحلة الكبرى (صور)

حملة لرفع وإزالة
حملة لرفع وإزالة إشغالات الطريق بالمحلة الكبرى

 قاد المحاسب أحمد المغاوري سليمان، رئيس حي ثان المحلة الكبرى في محافظة الغربية حملة لرفع وإزالة إشغالات الطريق والتعديات على الأرصفة.

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رفع وإزالة إشغالات الطرق

 وشملت الحملة مناطق كورنيش مقابل مسجد السيدة رقية وشارع جمال عبد الناصر بمنطقة الجمهورية بـ المحلة الكبري.

وجاءت الحملة بحضور حسام شكيب، نائب رئيس حي ثان المحلة، وفريق قسم الإشغالات، إضافة إلى المعاونين العاملين بالحملة. 

التعامل بحزم مع المخالفين 

 وشدد رئيس الحي على ضرورة التعامل بحزم مع المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، بهدف تحقيق الانضباط في الشوارع وتوفير بيئة لائقة للمواطنين.

وأوضح رئيس حي ثان المحلة أن الحملة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات والمعوقات التي كانت تعيق حركة المرور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم نقل المضبوطات إلى مخازن الحي لاستكمال الإجراءات القانونية.

توفير بيئة آمنة للمواطنين

 وأكد رئيس الحي استمرار تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري للقضاء على كافة الظواهر السلبية، واستعادة الانضباط في الشوارع، مما يساهم في توفير بيئة آمنة للمواطنين ويسهم في تحسين الحركة المرورية والمظهر العام للمدينة.

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