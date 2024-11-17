الأحد 17 نوفمبر 2024
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معلمة رقص ومتخصصة في مبيعات الألماس، تعرف على ملكة جمال الكون 2024

ملكة جمال الكون 2024،
ملكة جمال الكون 2024، فيتو

فازت الحسناء الدنماركية فيكتوريا كيير ثيلفيغ بلقب "ملكة جمال الكون 2024"، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة "تيليموندو" التلفزيونية التي بثت المسابقة من المكسيك.

 ملكة جمال الكون 2024

وملكة جمال الكون الجديدة بلغت من العمر 21 عامًا قبل أيام قليلة، وهي من مواليد شمال الدنمارك، لكنها تعيش الآن في العاصمة كوبنهاجن. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق وتعمل في صناعة المجوهرات وتخصصت في مبيعات الماس.

وشاركت الفتاة في بطولات الرقص الأوروبية والعالمية، وتعمل أيضًا كمعلمة رقص وتسجل الأغاني.

 مشاركة 120 فتاة في ملكة جمال الكون

أقيمت المرحلة النهائية من مسابقة "ملكة جمال الكون" الـ73 في 16 نوفمبر في مكسيكو سيتي. وشاركت فيها أكثر من 120 فتاة من أمريكا وأوروبا وآسيا ودول العالم الأخرى. 

ومثلت فالنتينا ألكسييفا الفائزة بمسابقة "ملكة جمال روسيا 2024" بلادها في المكسيك، حيث أدرجت ضمن أفضل 12 متسابقة في "مسابقة ملكة جمال الكون".

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