الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب شمال ولاية كاليفورنيا وتحذيرات من تسونامي

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الخميس، وقوع زلزال بقوة 6.6 درجة شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فيما أصدرت السلطات تحذيرات من موجات تسونامي.

 

زلزال قوي يضرب غرب إيران 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن مركز أبحاث علوم الأرض الألماني أن زلزالا بقوة 5.7 درجات ضرب غرب إيران اليوم.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات دون أن يضيف المزيد من التفاصيل.

وفي يوم 2  من شهر ديسمبر الجاري أفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية في إقليم كامتشاتكا، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر في خليج كرونوتسكي في كامتشاتكا الروسية.

زلزال قوي يضرب  خليج كرونوتسكي في كامتشاتكا الروسية

وجاء في بيان الوزارة: "تم تسجيل نشاط زلزالي ملحوظ في المحيط الهادئ بقوة بلغت 5.1 ريختر، وكان مركز الزلزال في خليج كرونوتسكي، على بعد 155 كيلومترا شمال شرق بتر وبافلوفسك - كامتشاتسكي".

وشعر السكان بالزلزال في بعض المناطق بقوة درجتين، ولم يتم تسجيل سقوط ضحايا أو دمار، ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.

وكامتشاتكا هي شبه جزيرة تقع في أقصى شرق روسيا بين بحر أوخوتسك في الغرب والمحيط الهادي وبحر بيرنغ في الشرق، وتبلغ المسافة بين أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها قرابة 1200 كلم، والمسافة بين أقصى نقطة في شرقها إلى أقصى نقطة في غربها 480 كلم، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ 270 ألف كيلومتر مربع.

وتمتد على طول شبه الجزيرة سلسلتان جبليتان هما سلسلة جبال سريديني في الوسط وسلسلة جبال فوستوتشني في الشرق، وتبلغ أعلى قمة فيهما 4750 مترا. ويبلغ عدد البراكين في شبه الجزيرة 127 بركانا، من بينها 22 بركانا لا تزال في حالة نشطة، كما يوجد في كامتشاتكا عدد من ينابيع المياه الحارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زلزال كاليفورنيا موجات تسونامي إيران

مواد متعلقة

أخبار مصر: مفاجأة عن زلزال دمياط، قرعة كأس العالم للأندية، قصة وقوع نجل نتنياهو في أسر حماس، اغتيال مسئول كبير يهز أمريكا

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب غرب إيران

الأكثر قراءة

تصريح صادم لـ ميسي عن مواجهته الأولى أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025

فولهام يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

رسم خريطة جديدة في سوريا، واتفاق تركي روسي على التخلص من الأسد

حقيقة بدء تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات وكروت الشحن

الأهلي في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية مع إنتر ميامي ويواجه ميسي

جاهزون لعبور الأطلسي، الأهلي يعلق على نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2025

بث مباشر، قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

منوعات

المزيد

الأمير هاري يعلق ساخرا على شائعات طلاقه من ميجان

طيار يترك مفاجأة رومانسية على جهاز تعقب الرحلات الجوية لحبيبته

ألواح طينية تكشف لغز انهيار أقدم الحكومات المركزية في العراق

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق

سعر السكر في السوق اليوم الخميس

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 05- 12- 2024 في السوق المحلية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 05- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد تقييم الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية لبن الإبل في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

ما حكم إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة من زكاة المال؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عضو الفتوى والمصالحات بالأزهر: معاذ بن جبل تفوق في الذكاء والعلم والفقه رغم إعاقته

المزيد
الجريدة الرسمية