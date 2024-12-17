أربع ألقاب وملايين الدولارات، خسائر الأهلي تحت قيادة كولر.. يفقد السوبر الأفريقي مرتين أمام اتحاد العاصمة والزمالك.. ويخسر الدوري الإفريقي أمام صن داونز وكأس التحدي لصالح باتشوكا

الأهلي، مازالت مشاعر الغضب والحزن يسيطران على جماهير القلعة الحمراء بعد الخسارة المؤلمة لفريق الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، في سيناريو دراماتيكي، جاءت أحداثه لتضاعف جرعة الحزن والألم للجماهير الحمراء، بعد أن كانت على بعد خطوة واحدة لإنتزاع بطاقة التأهل للمباراة النهائية وتحقيق إنجاز تاريخي وهو التأهل لأول مرة لنهائي كأس الأندية للقارات إنتركونتيننتال

الأهلي كان فقط يحتاج لنجاح مهاجمه محمود كهربا في تسجيل ركلة الجزاء التي تصدى لها أمام باتشوكا، وإسكانها الشباك كان كافيا لمنح الفريق الأحمر بطاقة التأهل لمواجهة ريال مدريد الاسباني في نهائي البطولة يوم الأربعاء المقبل، ولكن كهربا أضاع ركلة الجزاء بغرابة شديدة، ليبدد أحلام الملايين من عشاق المارد الأحمر في المنافسة على لقب كأس القارات أو وصافة بطل الإنتركونتيننتال

مباراة الأهلي وباتشوكا، فيتو

الأهلي يخسر لقب رابع تحت قيادة كولر

خسارة الأهلي أمام باتشوكا وحرمانه من منافسة ريال مدريد على لقب كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" لم تكن المرة الأولى، التي يفقد فيها المارد الأحمر المنافسة على أحد البطولات التي ينافس فيها تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق

ورغم الألقاب الكثيرة التي حققها الأهلي تحت قيادة العجوز السويسري كولر والتي وصلت إلى 11 لقبًا كان أخرها كأس نصف الأرض على حساب العين الإماراتي، إلا أن الفارس الأحمر خسر أربع ألقاب غالية أيضا تحت قيادة كولر على النحو التالي:

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة، فيتو

السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

في سبتمبر 2023 خسر الأهلي أول ألقابه مع السويسري مارسيل كولر، وهو لقب كأس السوبر الإفريقي بعد الهزيمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري (0-1) في المباراة التي أقيمت في مدينة الطائف بالسعودية يوم 15 سبتمبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي بالطائف.

مباراة الأهلي وصن داونز في الدوري الافريقي، فيتو

الأهلي يودع الدوري الإفريقي أمام صن داونز

خسر الأهلي ثاني ألقابه تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وكان ذلك نوفمبر 2023، حيث ودع المارد الأحمر منافسات الدوري الإفريقي في نسخته الأولى على يد صندوانز الجنوب افريقي في المباراة التى اقيمت على ملعب ستاد القاهرة فى نصف نهائى الدوري الأفريقي.

وتأهل فريق صن دوانز الجنوب إفريقي وقتها ليواجه منافسه الجديد الوداد المغربي في نهائي الدوري الإفريقي، حيث نجح بطل تونس في الإطاحة بالترجي التونسي من الدور نصف النهائي، وأضاع التونسي على معلول هدفا من علامة ضربة الجزاء الأهلي في الدقيقة 9.

وأهدر كهربا هدفا محققا لصالح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد سقوط الكرة من يد الحارس بعد عرضية من حسين الشحات في الدقيقة 24 ويفشل كهربا فى استغلال الفرصة.

مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، فيتو

الأهلي يخسر السوبر الإفريقي أمام الزمالك

وجاء شهر سبتمبر 2024 ليسجل خسارة الأهلي لقبا جديدا على يد السويسري مارسيل كولر، وهو السوبر الإفريقي بعد الخسارة أمام الزمالك بركلات الجزاء

وخسر الأهلى لقب السوبر الأفريقي أمام الزمالك للمرة الثانية في تاريخ لقاءات الفريقين على مستوى اللقب القاري، بعد الهزيمة بضربات الترجيح فى المباراة التي جمعت الفريقين، في نهائي كأس السوبر الأفريقى، على استاد المملكة أرينا فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مباراة الأهلي وباتشوكا، فيتو

الأهلي يفرط في حلم التتويج بكأس التحدي

وجاءت خسارة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي يوم السبت الماضي على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس القارات "إنتركونتيننتال"، لتسبب صدمة كبيرة لجماهير القلعة الحمراء داخل وخارج مصر، خاصة أن الخسارة حرمت الفريق من التأهل لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية والمنافسة على لقب بطل العالم للقارات، كما أنها حرمت الفريق من التتويج بكأس التحدي ومكافأة مالية ضخمة قدرت بأربع ملايين دولار

الأهلي وباتشوكا، فيتو

ترسيخ عقدة الأهلي في نصف نهائي القارات

تفريط الأهلي في كأس التحدي، جاءت بعدما خسر أمام باتشوكا المكسيكي بنتيجة 5-6 في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي يفرط في أسهل فوز

وأهدر باتشوكا المكسيكي أول ركلتي جزاء له بعدما تصدى محمد الشناوي لتسديدة سالومون روندون، بينما سدد المدرب بورخا باستون كرته بعيدًا عن المرمى، لكن الفريق الأحمر أهدر فرصة الانتصار والتأهل مرتين، بأقدام محمود كهربا وعمر كمال، قبل أن يخسر اللقاء بعدما اصطدمت ركلة خالد عبد الفتاح بالعارضة.

وخسر الأهلي فرصة التأهل لنهائي كأس إنتركونتيننتال للمرة الأولى في تاريخه، والتي انتزعها باتشوكا ليضرب موعدًا مع نادي ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل.

مارسيل كولر، فيتو

زلزال داخل الأهلي وتحركات لحسم صفقات كبيرة

ويبحث مسئولو الأهلي عن تعزيز صفوف الفريق، في ظل مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي أوقعته قرعتها مع إنتر ميامي الأمريكي صاحب الأرض، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

حقيقة رحيل كولر عن الأهلي

خسارة الأهلي أمام باتشوكا وتوديعه كأس الإنتركونتيننتال فتحت المجال أمام بعض التكهنات والإجتهادات لوجود نية لدى مسئولو القلعة الحمراء للإطاحة بالسويسري كولر، ولكن الرد جاء سريعا من مسئولي الأهلي بالتأكيد على أن مجلس ادارة القلعة الحمراء لم يناقش على الإطلاق قرار الإطاحة بمارسيل كولر بعد الخسارة أمام باتشوكا،

وأكد مسئولو الأهلي أن التعامل مع المدرب السويسري لا يكون بالقطعة والمدرب مستمر على رأس القيادة الفنية خاصة وأن الفريق لديه ارتباطات مهمة سواء محليًّا أو قاريًّا ومن ثم لا يوجد أي تفكير في رحيل مارسيل كولر عن الأهلي.

كهربا، فيتو

310 مليون جنيه خسائر الألقاب الضائعة

خسائر الأهلي الألقاب الأربع السابقة لم تتوقف فقط عند ضياع هذه الألقاب، بل حرمت خزينة الأهلي من جوائ مالية ضمة وغير مسبوقة، بلغت إجماليها 6 مليون و200 ألف دولار، أي ما يعادل 310 مليون جنيه مصري، مقسمة على النحو التالي:

4 مليون دولار مكافأة الفوز بكأس التحدي التي خسرها الأهلي مؤخرا أمام باتشوكا، و250 ألف دولار خسرها الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، كما خسر مبلغ مماثل في السوبر الإفريقي الأخير أمام الزمالك، بإجمالي نصف مليون دولار، كما خسر الأهلي مليون و700 ألف دولار بالخسارة أمام صن داونز الجنوب الإفريقي هي قيمة مكافأة الفوز في نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي

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