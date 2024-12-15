هل سدد كهربا ركلة الجزاء بدون إذن؟ الشناوي يجيب

كشف محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، حقيقة تسديد محمود عبد المنعم كهربا، ركلة الجزاء أمام باتشوكا في ترتيب عكس المسموح به من قبل الجهاز الفني.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية: “إحنا في الأهلي في نظام والمدير الفني هو من وضع ترتيب تسديد ركلات الترجيح أمام باتشوكا”.

وتابع: “لدينا نظام في النادي الأهلي بيمشي على الكبير والصغير سواء الشناوي أو إمام عاشور”.

وعن التجديد؟ قال الشناوي: “عمري ما همشي من النادي غير عن طريق إدارة النادي.. وأنا موجود لآخر يوم في عمري”.

واختتم: هدفنا أننا نصل لأبعد مدى في بطولة كأس العالم للأندية 2025، تركيزنا الحالي في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري".

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