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رياضة

اتحاد العاصمة الجزائري يفوز على أسيك أبيدجان 0/3 في الكونفدرالية

اتحاد العاصمة الجزائري،
اتحاد العاصمة الجزائري، فيتو

حقق فريق اتحاد العاصمة الجزائري فوزا كبيرا على ضيفه أسيك أبيدجان الإيفواري بنتيجة 0/3، في المباراة التي جرت على ملعب 5 جويليه، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة، يواصل فريق اتحاد العاصمة الجزائري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق أسيك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم فريق جراف دي داكار السنغالي ثالثا برصيد نقطتين وبنفس الرصيد يأتي فريق أورابا يونايتد البوتسواني رابعا.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري البورسعيدي 

حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف الزمالك عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 64 من تصويبة رائعة بقدمه اليمنى من صناعة كونراد ميشالاك.

وبهذه النتيجة يتصدر الزمالك مجموعته في الكونفدرالية برصيد 7 نقاط فيما يأتي بلاك بولز في المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا على المصري صاحب المركز الثالث بالأهداف، فيما يتذيل المجموعة فريق إنيمبا النيجيري برصيد نقطة وحيدة.

 

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