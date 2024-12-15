إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

اجتاح إعصار شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية السبت ما أدى إلى انقلاب سيارات وسقوط أشجار وتدمير خطوط للكهرباء، حسبما أفادت خدمات الأرصاد الوطنية الأمريكية ووسائل الإعلام المحلية.

إعصار قوي يضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية

وكانت مقاطعة سانتا كروز الواقعة جنوب سان فرانسيسكو، من أبرز المناطق المتضررة، حيث انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سيارات مقلوبة وكميات كبيرة من المياه.

وبحسب «روسيا اليوم»، أصدرت خدمة الأرصاد الوطنية تحذيرا من العواصف للمنطقة، مع توقع رياح تصل سرعتها إلى 40 عقدة في الساعة أو ما يعادل حوالي 75 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد. كما تم تحذير السكان بالابتعاد عن شواطئ المنطقة.

تأثر ما يصل إلى 13 ألف منزل بانقطاع الكهرباء

وتسببت العاصفة الشتوية في انقطاعات واسعة للكهرباء في كاليفورنيا، طالت آلاف الأشخاص. ففي مدينة سان فرانسيسكو وحدها، تأثر ما يصل إلى 13 ألف منزل بانقطاع الكهرباء. وفي عموم الولاية، تأثر أكثر من 170 ألف مشترك بانقطاعات الكهرباء.

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