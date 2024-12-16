الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سقوط مفاجئ لبرشلونة أمام ليجانس في الدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

فاز فريق ليجانيس على نظيره برشلونة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف ليجانيس في شباك برشلونة عن طريق جونزالس بالدقيقة 4.

 

تشكيل برشلونة أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

 

وشهد تشكيل برشلونة ضد ليجانيس الاعتماد على القوة الضاربة الهجومية، بتواجد روبرت ليفاندوفسكي، بين الثنائي رافينيا ولامين يامال، وخلفهم الإسباني داني أولمو، فيما شهد تشكيل برشلونة تواجد رونالد أراوخو على مقاعد البدلاء لأول مرة هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني بجانب فرينكي دي يونج، مع مشاركة بيدري وكاسادو في وسط الملعب.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ليجانيس في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، إينييجو مارتينيز، إيريك جارسيا، جوليس كوندي.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، مارك كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كل من: باو كوبارسي، رونالد أراوخو، جافي، فيرمين لوبيز، فيران توريس، بابلو توري، باو فيكتور، فرينكي دي يونج، تشيزني، أسترالاجا، هيكتور فورت، جيرارد مارتين.

يملك فريق برشلونة في رصيده 38 نقطة متصدرًا بفارق نقطة عن ريال مدريد بعد تعادله أمام رايو فاليكانو (3-3)، وليجانيس لديه 18 نقطة.

 قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس 

وتضم قائمة برشلونة كلا من كوبارسي - بالدي - رونالد أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - أسترالاجا - فورت - جيرارد مارتن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإسباني داني أولمو الدوري الإسباني إيريك جارسيا بطولة الدوري برشلونة أمام ليجانيس باو كوبارسي إينييجو مارتينيز

مواد متعلقة

باريس سان جيرمان يكتسح ليون بثلاثية في الدوري الفرنسي

هل سدد كهربا ركلة الجزاء بدون إذن؟ الشناوي يجيب

الشناوي: مصلحة الأهلي فوق كل شيء وهدفنا إسعاد الجمهور

أول تعليق من الشناوي بعد المشادة مع جمهور الأهلي عقب مباراة باتشوكا

الأكثر قراءة

هل سدد كهربا ركلة الجزاء بدون إذن؟ الشناوي يجيب

4 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق في مستشفى بحدائق القبة

عمرو أديب: وصلنا لمرحلة الأهلاوية بيهاجموا الرمز والكيان وبيشتموا اللعيبة (فيديو)

رتب مشهدا سينمائيا لنفي الشبهة، حيثيات حكم حبس عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

أول تعليق من الشناوي بعد المشادة مع جمهور الأهلي عقب مباراة باتشوكا

السيسي: لا أخدت مال حد ولا يدي اتعاصت بدم حد

لحظة اندلاع حريق في شقة بمصر القديمة ومصرع أم وطفليها (فيديو)

السيسي: معرفش الكدب أبدا ومخدناش قرش من الدولة للعاصمة الإدارية

منوعات

المزيد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ؟

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (2 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية