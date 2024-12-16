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محافظات

جلسة صلح عرفية تنهي خلافًا بين معلم وطالبة بسمنود في الغربية (صور)

جلسة صلح تنهي خلافًا
جلسة صلح تنهي خلافًا بين معلم وطالبة

 نجحت جلسة صلح ولم شمل في إنهاء الخلاف بين أحد المعلمين وطالبة، تحت رعاية هشام الغلبان، نقيب المعلمين بسمنود في محافظة الغربية.

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 وعُقدت الجلسة بحضور الأطراف المعنية وعدد من أبناء التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، حيث تم توضيح وجهات النظر وتصحيح سوء الفهم الذي نشأ بين المعلم والطالبة. 

 ودعا نقيب المعلمين بـ سمنود هشام الغلبان، جميع الأطراف إلى التوقف عن تداول الموضوع إعلاميًا أو على منصات التواصل الاجتماعي، احترامًا للخصوصية وحرصًا على مصلحة الجميع.

 

وأعربت نقابة المعلمين بـ سمنود عن شكرها لكل من ساهم في إنهاء الخلاف وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مؤكدةً أهمية الحوار الهادئ في حل أي إشكاليات مستقبلية.

وأكدت النقابة أن الجلسة أظهرت حسن النوايا من جميع الأطراف، ما أدى إلى إنهاء النزاع بشكل كامل بما لا يدع مجالًا للشك.

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