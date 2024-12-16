الإثنين 16 ديسمبر 2024
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سياسة

محلل سياسي يكشف السبيل لمنع تقسيم سوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

قال أحمد رفعت، المحلل السياسي، إن الوضع في سوريا سيئ للغاية، ومنع تقسيم الجمهورية العربية السورية في حاجة إلى معجزة تتمثل في استفاقة الشعب السوري، وقدرة عناصر الجيش السوري بالوجود على الأرض، وقيام جامعة الجامعة العربية بلعب دور لمساندة وحدة الأراضي السورية.

 

دعم مصر لمؤسسات الدولة السورية

وأضاف "رفعت"، خلال حديثه ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة "القاهرة والناس"، أن مصر تدعم الدولة السورية كمؤسسات والشعب السوري، وتقف بجانب وحدة الأراضي السورية، وتدعم تطلعات الشعب السوري التي تضمن توزيع عادل للثروة.

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دعم الجيش السوري 

ولفت إلى أن مصر دعمت الجيش السوري في الأمم المتحدة والتجمعات الدولية، ودعمت فكرة الوصول إلى أكثر من اتفاق لوقف العنف في سوريا.

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تقسيم سوريا سوريا الشعب السورى الجيش السوري جامعة الجامعة العربية وحدة الأراضي السورية

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