محلل سياسي يكشف السبيل لمنع تقسيم سوريا

قال أحمد رفعت، المحلل السياسي، إن الوضع في سوريا سيئ للغاية، ومنع تقسيم الجمهورية العربية السورية في حاجة إلى معجزة تتمثل في استفاقة الشعب السوري، وقدرة عناصر الجيش السوري بالوجود على الأرض، وقيام جامعة الجامعة العربية بلعب دور لمساندة وحدة الأراضي السورية.

دعم مصر لمؤسسات الدولة السورية

وأضاف "رفعت"، خلال حديثه ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة "القاهرة والناس"، أن مصر تدعم الدولة السورية كمؤسسات والشعب السوري، وتقف بجانب وحدة الأراضي السورية، وتدعم تطلعات الشعب السوري التي تضمن توزيع عادل للثروة.

دعم الجيش السوري

ولفت إلى أن مصر دعمت الجيش السوري في الأمم المتحدة والتجمعات الدولية، ودعمت فكرة الوصول إلى أكثر من اتفاق لوقف العنف في سوريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.