الأحد 15 ديسمبر 2024
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سياسة

خبير سياسي: سوريا مقبلة على مرحلة من المقايضات بين القوى الإقليمية

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن مستقبل سوريا فى ظل تصدر التنظيمات المسلحة للمشهد لا يمكن  التنبأ به رغم الإجراءات السياسية التى تتخذ بشان تشكيل الحكومة إلا أن كل الأطراف فى حالة ترقب انتظارا لما هو قادم.

 

سوريا كانت مقسمة ل4كيانات

 

وأكد فهمى فى تصريح لفيتو أن سوريا كانت مقسمة لـ 4 كيانات هم سوريا الجديدة وسوريا الجهاديةوسوريا التى تنتمى إلى داعش وسوريا الأكراد وبالتالى المشكلة ليست فى الشعب السورى وإنما المشكلة فى التعامل مع الحالة السورية وهى حالة صعبة والمشهد منفتح على سيناريوهات متعددة كلها تصل إلى الحالة الصفرية فى حين أن المشهد العربى جيد حتى الآن لكن الاساس أنه لابد من أن تكون على مقربة من التطورات السياسية

 

سوريا قادمة على مرحلة مقايضات كبرى 

 

وواصل حديثة قائلا الاحداث فى سوريا شىء والمنطقة ككل شى آخر ولكن الواضح اننا امام مرحلة من المقايضات الكبرى ملف بملف او قضية بقضية وصراع بصراع وستجرى اتفاقيات بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية وروسيا وتركيا وايران وكل طرف سوف يسعى لتحقيق مكاسب من الطرف الاهر واسرائيل حسمت الامر بالدهول الى المنطقة العازلة وبالتالى مستقبل سوريا مرتبط بهذة السيناريوهات 

وأفادت قناة وزارة الإعلام في الحكومة الانتقالية السورية على تليجرام بأنه سيتم محاكمة الإعلاميين الحربيين الذين عملوا في ظل النظام السابق.

وجاء في بيان مقتضب للوزارة: "نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري سيخضعون للمحاكمة العادلة".

العدالة الانتقالية
وأضافت الوزارة أن "المحاكمة تأتي ضمن إطار العدالة الانتقالية التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء شعبنا".

ويعرض هذا القرار في حال تطبيقه عشرات الصحفيين الذين نشطوا على الأرض خلال عمليات الجيش السوري للمساءلة وربما الخطر.


ولاقى القرار ضجة وجدلا واسعا في الأوساط السورية خاصة في ظل ما اعتبره البعض مناقضا لوعود الجولاني بفتح صفحة جديدة في عهد سوريا وطي صفحات الماضي.
 

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