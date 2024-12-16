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حوادث

طردني بعد مرضي بـ«الكانسر»، موظفة تقيم دعوى طلاق ونفقة ضد زوجها بالقاهرة

دعوى طلاق، فيتو
دعوى طلاق، فيتو

رفعت موظفة دعوى طلاق للضرر ونفقة ضد زوجها في محكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة.

 

وكشفت الزوجة الأسباب في دعواها أمام قاضي الأسرة قائلة: “إصابتي بمرض الكانسر كشف لي حقيقة زوجي بعد 6 سنوات زواج ليظهر معدنه الأصلي لي”.

وأضافت: "زوجي طردني من مسكن الزوجية،  بعد أن أصبت بمرض الكانسر وقال لي إنه لا يرغب أن يعيش مع مريضة، لأعيش في مأساة بسبب تصرفاته ورفضه تحمل المسئولية ومساعدتي، وهجره لطفليه ورفضه سداد نفقاتهم، لأضطر إلى بيع منقولاتي ومصوغاتي حتى أسدد مصروفات علاجي وأنفق على أولادي".

 

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “طالبت بالتفريق بيني وزوجي بسبب خشيتي على حياتي بسبب عنفه، بعد أن طردني من منزل الزوجية، وداوم على تهديدي وملاحقتي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض سداد نفقات علاجي وطلب مني الاستدانة لأنفق على علاجي وأولادي”.

وأكدت الزوجة: "زوجي اعترض مرضي وتخلي عني، وجعلنى أعيش في مأساة بسبب تهديده لي، مما دفعني لطلب الطلاق للهروب من قبضته وعنفه، بعد أن تحملت طوال سنوات الأذى والعنف علي يديه، فساومني على التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وحاول ابتزازي بحضانة أطفالي".

وتابعت: “قررت استرداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها للعلاج بعد أن رفض زوجي سدادها، وذلك في الدعوى التي قمت برفعها ضده”.

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دعاوي طلاق للضرر محكمة الأسرة قاضي الأسرة

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