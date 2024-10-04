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رياضة

ليون يقسو على جلاسكو رينجرز الإسكتلندي برباعية بالدوري الأوروبي

ليون وجلاسكو، فيتو
ليون وجلاسكو، فيتو

فاز ليون الفرنسي على مضيفه جلاسكو رينجرز الإسكتلندي (4-1)، مساء الخميس، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي

وأسفرت باقي المباريات التي جرت الخميس أيضا عن فوز آينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه بشكتاش التركي 3 / 1، وإيلفسبورج السويدي على ضيفه روما الإيطالي 1 / صفر، وستيوا بوخارست الروماني على مضيفه باوك سالونيكا اليوناني بنفس النتيجة.

فيما تعادل سان جيلواز البلجيكي مع بودو جليمت النرويجي، وفيكتوريا بلزن التشيكي مع لودوجوريتس رازاجراد البلغاري بدون أهداف، تفينتي آنشخيده الهولندي مع ضيفه فناربخشه التركي 1 / 1، كما تغلب ميتيلاند الدنماركي 2 / صفر على مضيفه مكابي تل أبيب.

 

نتائج مباريات الدوري الأوروبي 

وفاز أندرلخت على مضيفه ريال سوسيداد 2 / 1، ومالمو على مضيفه كارباخ أجدام بالنتيجة ذاتها، وأولمبياكوس على ضيفه سبورتنج براجا 3 / صفر، وهوفنهايم على ضيفه دينامو كييف 2 / صفر، في حين تعادل ريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي 2 / 2 مع ضيفه جالطة سراي.

 

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