إدارة بايدن تطلب موافقة إسرائيل على مساعدة عسكرية للسلطة الفلسطينية

كشف موقع أكسيوس: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من إسرائيل الموافقة على المساعدة العسكرية الأمريكية لأمن السلطة الفلسطينية بالضفة.

رواتب قوات أمن السلطة الفلسطينية

ولفت نفس الموقع، إلي أن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل الإفراج عن بعض عائدات الضرائب من أجل دفع رواتب قوات أمن السلطة الفلسطينية.

تسليم المعدات والذخائر للسلطة الفلسطينية

وأشار إلي أن السفير والمنسق الأمني الأمريكيان طلبا من إسرائيل الموافقة على تسليم المعدات والذخائر للسلطة الفلسطينية، موضحا أن المنسق الأمني الأمريكي مايك فنزل اجتمع بقادة أمن السلطة الفلسطينية قبل العملية لمراجعة خططهم.

وأكد أن مساعدو الرئيس الفلسطيني أطلعوا إدارة بايدن ومستشاري ترامب مسبقا على العملية، موضحًا أن عملية أمن السلطة الفلسطينية تهدف لاستعادة السيطرة على جنين ومخيمها.





ولفت إلي أن المساعدة الأمريكية لقوات أمن السلطة الفلسطينية تهدف لدعم عمليتها الواسعة في الضفة الغربية

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