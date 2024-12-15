ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

الأحد 15/ديسمبر/2024 - 04:46 م 12/15/2024 4:46:05 PM

تمكنت أجهزة الأمن ، من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة.



ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية

وردت معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة بمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بداخل الورشة وعثر بحوزته على (مليون و350 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع- الخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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