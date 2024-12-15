بمشاركة 70 شركة، نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ملتقى سوق العمل الهندسي الثالث، الذي أقيم للعام الثالث على التوالي بمقر النقابة.

جاءت الفعالية بالتعاون بين لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي برئاسة المهندس باسل ياسر، ولجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة المهندس محمد السعدي، ولجنة العلاقات العامة والإعلام برئاسة المهندس محمد سعيد، حيث تمثل الملتقى في كونه أحد أبرز الفعاليات الهندسية التي تعزز التواصل بين المهندسين وسوق العمل.

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، على أهمية هذا الملتقى في تعزيز التواصل بين المهندسين والشركات الهندسية، مشيرًا إلى أن الفعالية توفر منصة هامة للمهندسين الجدد للاطلاع على فرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات الهندسية.

وأضاف: "نسعى إلى ربط المهندسين بالشركات الهندسية بشكل مباشر لتوفير التواصل والتعرف على فرص العمل وفرص التدريب المتاحة ".

كما شدد الدكتور مصطفى الحضري أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية،على أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تهدف إلى دعم المهندسين وتعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والصناعي، مشيرًا إلى أن الملتقى يعتبر فرصة ذهبية للطلاب والخريجين للاستفادة من الخبرات العملية التي يقدمها القطاع الخاص.

وحضر الفعالية مجموعة من القيادات البارزة، أبرزهم المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والدكتور وليد عبدالعظيم، وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، والمهندس حسام أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة إيبروم، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

تعزيز دور المهندسين في المجتمع

وأعرب المهندس محمد سعيد عضو مجلس النقابة عن سعادته بنجاح الحدث، مشيرًا إلى أن الملتقى يمثل علامة فارقة في جهود النقابة لدعم المهندسين وتعزيز دورهم في المجتمع الهندسي.

وأضاف ان الملتقى شهد مشاركة أكثر من 70 شركة هندسية وأكاديمية تدريبية من مختلف القطاعات الهندسية، إلى جانب الحضور الكثيف من المهندسين الشباب وكذلك أصحاب الخبرات والمهتمين بالاطلاع على أحدث الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة.

دعم المجتمع الهندسي وتعزيز التعاون بين النقابة والشركات الكبرى

ومن جانبه أشار المهندس محمد السعدي، عضو مجلس النقابة ، تخلل الملتقى العديد من الأنشطة التي ركزت على دعم المهندسين الشباب وتهيئتهم لسوق العمل من خلال توفير فرص تدريبية ووظيفية مميزة.

وقد بلغت عدد المنح التدريبية المقدمة أكثر من 1500 منحة، ما يعد إنجازًا كبيرًا يعكس التزام النقابة بتطوير مهارات المهندسين وربطهم بأحدث متطلبات سوق العمل.

أشاد الحاضرون بجهود نقابة المهندسين بالإسكندرية في تنظيم الملتقى بمستوى عالٍ من الاحترافية، واعتبروا هذه الفعالية السنوية خطوة فعالة لدعم المجتمع الهندسي وتعزيز التعاون بين النقابة والشركات الكبرى.

كما أبدى المشاركون تقديرهم للتنوع الكبير في الشركات والمؤسسات المشاركة، التي ساهمت في تغطية مختلف التخصصات الهندسية وتقديم حلول عملية لتحديات التوظيف.

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