الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

غدا، الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ أحداث الدفاع الجوي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تصدر غدا الاثنين الدائرة الأولى بمحكمة أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الحكم في إعادة محاكمة متهم والمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الدفاع الجوي".

 

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.

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محاكم بدر أحداث الدفاع الجوي الدفاع الجوى

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