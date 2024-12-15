ريان جيجز يعود للتدريب بشكل مفاجئ بعد غياب عامين ونصف

عاد الويلزي ريان جيجز نجم مانشستر يوناتيد السابق، إلى التدريب بشكل مفاجئ، لأول مرة منذ استقالته من منتخب ويلز في منتصف عام 2022.

وظهر ريان جيجز على مقاعد البدلاء في فوز سالفورد سيتي على نوتس كاونتي 3-0 في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، حيث كشفت صحيفة "صن" البريطانية أن نجم مانشستر يونايتد السابق صاحب الـ51 عاما رصدته عدسات الكاميرا وهو يساعد كارل روبنسون، المدير الفني لسالفورد سيتي.

ويعد جيجز مالكا جزئيا لنادي سالفورد سيتي، وفي مباراة السبت بدا أنه يتولى دورًا أكثر عمليا مع الفريق بدوري الدرجة الثانية، حيث تم التقاط صور له وهو يتحدث مع روبنسون على أرض الملعب قبل المباراة، كما جلس أثناء المباراة على مقاعد البدلاء، مع أعضاء آخرين من طاقم التدريب في سالفورد.

يذكر أن جيجز عاد إلى كرة القدم في مارس الماضي، عندما تم تعيينه كمدير رياضي لسالفورد، وفي نوفمبر الماضي شُوهد على خط التماس مع روبنسون في مباراة الفريق ضد فليتوود التي انتهت 2-2.

جيجز خارج قائمة أساطير الدوري الإنجليزي

فيما تجاهلت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اختيار ريان جيجز ضمن قائمة اللاعبين الأساطير المرشحين لدخول قاعة المشاهير، التي تخلد أساطير المسابقة على مر تاريخها.

ولم تشمل القائمة التي ضمت 15 لاعبا اسم الويلزي ريان جيجز الذي تم تجاهله مجددا، رغم الأرقام القياسية التي يملكها في الدوري الإنجليزي.

ويعد أسطورة مانشستر يونايتد الأكثر صناعة للأهداف في البريميرليج، فضلا عن تتويجه باللقب 13 مرة.

يذكر أن جيجز يعاني مشاكل خارج الملعب، ذلك بعدما وجهت إليه اتهامات بالاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي لصديقته السابقة كيت جريفيل، فضلا عن الاعتداء على شقيقتها.

ويعد النجم الويلزي السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ريان جيجز من أبرز الأساطير الكروية في الدوري الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد، لما حققه من أرقام قياسية وبطولات وألقاب مع الشياطين الحمر.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن ريان جيجز:

1- ريان جيجز هو أكثر لاعب مشاركة في تاريخ الدوري الإنجليزي

2- جيجز على الرغم من نجوميته الكبيرة لم يسبق له اللعب في كأس العالم أو في اليورو.

3- ريان جيز أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات في تاريخ مانشستر يونايتد.

4- جيجز هو أكثر لاعب نال لقب الدوري الإنجليزي على مدار التاريخ (13 لقب).

5- ريان جيجز هو المدرب الحالي لمنتخب ويلز بلاده.

6- جيجز اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي سجل أهدافا في جميع مواسم لعبه.

7- حقق ريان جيجز لقبين لدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد.

8- حصد النجم الويلزي جائوة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2008-2009.

9- كان ريان جيجز لاعب رجبي في بدايته قبل الانتقال للعب كرة القدم.

10- نال ريان جيجز نيشان الإمبراطورية البريطانية في عام 2007.

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