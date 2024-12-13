فؤاد بدراوي يحذر من الأحداث الجارية داخل حزب الوفد وقيادي يتحداه

قال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن أعضاء حزب الوفد من حقهم الاطلاع على ما يحدث داخل حزب الوفد خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا من الهيئة العليا بعدم إجراء أي تعديل حول الجمعية العمومية.

الأعضاء الأصليين في حزب الوفد

وأضاف: أن أي تعديلات تحدث في الجمعية العمومية لحزب الوفد تؤثر سلبًا على الحزب، لأنه قد يتم استبعاد بعض الأعضاء، وإدخال عناصر لا نعلم عنها شيء، بينما يُستبعد الأعضاء الأصليين على مستوى المحافظات واللجان المحلية.

تعديل الجمعية العمومية

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه فهمي بهجت بقناة “الشمس” إلى أن هناك ضرورة للحفاظ على الجمعية العمومية بالتشكيل الحالي، وعدم إجراء أي تعديل على الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن أي إجراء خلاف ذلك سيكون باطلًا، ويجب عرضه على الهيئة العليا لحزب الوفد.

أسماء الجمعية العمومية لحزب الوفد

من جانبه قال المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا والهيئة الاستشارية العليا لحزب الوفد، إن ما يحدث حاليًا في حزب الوفد هو اختلاف في بعض الرؤى أو وجهات النظر، مشيرًا إلى أن فكرة عدم إجراء أي تعديل في الجمعية العمومية لحزب الوفد أمر صعب، لأن فكرة دخول وخروج أعضاء جدد أمر طبيعي.

وأضاف، أن الحديث عن وجود أعضاء خرجوا من الجمعية العمومية أمر لا يمكن حسمه بدون نشر أسماء الجمعية العمومية، معقبًا: "البينة على من ادعى".

ولفت إلى أن حزب الوفد يعمل على لم الشمل، ولا يريد أن يظهر حزب الوفد في الإعلام بهذه الصورة، مشيرًا إلى أن الأداء السياسي لكافة الأحزاب خلال الفترة الحالية ليس كافيًا، وهذا يرجع إلى الكثير من العقوبات بسبب المخاطر المحيطة بالدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.