بعد ختام الجولة الثالثة، ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، اختتمت مساء اليوم منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، والتي تشهد مشاركة الأهلي ووبيراميدز كممثلين للكرة المصرية.

وتلقى فريق بيراميدز هزيمة في الجولة الحالية أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد.

فيما قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري إلى يوم الأحد 22 ديسمبر، وذلك بسبب خوض الأحمر مواجهة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، والتي انتهت بفوز الفريق المكسيكي بركلات الترجيح.

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الثالثة

ترتيب المجموعة الأولى

1- الهلال السوداني - 9 نقاط - 3 مباريات.

2- مولودية الجزائر - 4 نقاط - 3 مباريات.

3- مازيمبي الكونغولي - نقطتين - 3 مباريات.

4- يانج أفريكانز التنزاني - نقطة - 3 مباريات.

ترتيب المجموعة الثانية

1 - الجيش الملكي المغربي - 5 نقاط - 3 مباريات.

2 - صن داونز الجنوب إفريقي - 5 نقاط - 3 مباريات.

3 - مانيما الكونغولي - 3 نقاط - 3 مباريات.

4 - الرجاء المغربي - نقطة واحدة - 3 مباريات.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط – 3 مباريات.

2- الأهلي 4 نقاط – مباراتان.

3- شباب بلوزداد 3 نقاط – مباراتان.

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة – 3 مباريات.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الترجي برصيد 7 نقاط - 3 مباريات.

2- بيراميدز برصيد 4 نقاط - 3 مباريات.

3- ساجرادا برصيد نقطتان - 3 مباريات.

4- دجوليبا برصيد نقطتان - 3 مباريات.

ترتيب مجموعة بيراميدز

ويحتل فريق الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط يليه بيراميدز برصيد ٤ نقاط فيما ياتي ساجرادا ودجوليبا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنفس الرصيد نقطتين.

الترجي التونسي يحقق فوزا ثمينا على بيراميدز بثنائية

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق الترجي فوزا غاليا علي نادي بيراميدز بهدفين دون رد على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدفي الترجي التونسي يوسف بلايلي والياس في الدقيقة 36 و48

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