مجموعة بيراميدز، دجوليبا وساجرادا يتعادلان سلبيا في دوري أبطال أفريقيا

تعادل فريق دجوليبا مع نظيره ساجرادا أسبيرانسا بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب فريقا دجوليبا وساجرادا أسبيرانسا في المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا رفقة الترجي التونسي وبيراميدز.

ترتيب مجموعة بيراميدز

ويحتل فريق الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط يليه بيراميدز برصيد ٤ نقاط فيما يأتي ساجرادا ودجوليبا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب بنفس الرصيد نقطتين.

الترجي التونسي يحقق فوزا ثمينا على بيراميدز بثنائية

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق الترجي فوزا غاليا على نادي بيراميدز بهدفين دون رد على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدفي الترجي التونسي يوسف بلايلي وإلياس في الدقيقة 36 و48.

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