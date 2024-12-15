الأحد 15 ديسمبر 2024
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سياسة

محلل سياسي: 4 أسباب وراء سقوط بشار الأسد وهذا مخطط تقسيم سوريا

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

قال أحمد رفعت، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعترف بالجولان كجزء من الأراضي الإسرائيلية، بالمخالفة لكل قرارات الأمم المتحدة والأعراف الدولية.

 

مخطط تقسيم سوريا

وأضاف: أن هناك مخططًا لتقسيم سوريا من خلال إعداد دولة للأكراد في شمال سوريا والعراق، وإعداد دولة للشيعة في شرق سوريا.

 

دعم تركي للمعارضة المسلحة

 وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”: إلى أن تركيا هي من دعمت المعارضة لإسقاط بشار الأسد، من خلال دعم الجماعات الإرهابية.

 

 

اسباب سقوط نظام بشار الأسد

ولفت إلى أن أحد أسباب سقوط نظام بشار الأسد يتمثل في عدم وجود إيران بقوة في سوريا، وضعف الدور الروسي، بالإضافة إلى أن قوات حزب الله استنزفت بصورة كبيرة في جنوب لبنان.
 

محنة شديدة لسوريا

واشار إلي أن سوريا تمر بمحنة شديدة جدًا، مشيرًا إلى أن قلب العروبة النابض خلال هذه الفترة يمر بأزمة غير مسبوقة على كافة المستويات.

 

وأضاف، أن سوريا دولة ليست صغيرة وتُقدر مساحتها بـ185 ألف كيلو متر، بعدد سكان يُقدر بـ24.5 مليون نسمة، و6.5 مليون مواطن في حاجة إلى غذاء بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن الشعب السوري يمر بأزمة كبيرة.

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دعم المعارضة السوريا

وأوضح أن المعارضة السورية حصلت على دعم خارجي كبير للغاية، خاصة من قبل تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، متابعًا: "لولا مساندة تركيا ودولة الاحتلال لاستمر بشار الأسد في الحكم حتى الآن". 
 

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بشار الأسد سوريا ترامب الجولان حزب الله إيران المعارضة السورية

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