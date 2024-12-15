من يحكم سوريا الاَن بعد سقوط بشار الأسد؟ محلل سياسي يجيب

قال المحلل السياسي أحمد رفعت: إن الميثاق التركي يتحدث عن أن حلب السورية جزء من تركيا الأصلية أو الكبرى، ويتحدث عن أن الموصل والكركوك العراقية أجزاء من أنقرة.

مشروع الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف أن دولة الاحتلال لديها مشروع لإنشاء دولة من النيل للفرات، واستغلت الأزمة السورية واستولت على المنطقة العازلة على الحدود السورية، ودمرت بشكل كامل مظاهر الدولة الحديثة، سواء الجيش السوري أو المعامل ومراكز البحوث القادرة على إعداد دول عصرية متقدمة.

10 طوائف وفصائل قومية في سوريا

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “حقك مع المشاكس” الذي يقدمه الإعلامي هيثم بسام بقناة “القاهرة والناس”، إلى أن سوريا تحتوي على 10 طوائف وفصائل قومية، من سُنة وشيعة وعرب وأكراد، ومسيحيين، ودروز.

وأشار إلى أن الأكراد لديهم 12 فصيلا في سوريا فقط، وهناك ما يقرب من 120 فصيلا على أرض سوريا منهم جبهة تحرير الشام، وبعض الفصائل المناوية لتحرير الشام مثل "قسد".

سطيرة إرهابية علي سوريا

ولفت إلي أن المشهد في سوريا من الممكن تلخيصه في وجود فصيل مسلح استولى على السلطة، ومن غير المنطقي أن يستغنى هذا الفصيل عن سلاحه لصالح الدولة الوطنية.

وأضاف، أن الحكومة الإخوانية في تونس كانت قاعدة لكل الإخوان في الدول العربية، مشيرًا إلى أن الفصيل الحاكم في سوريا خلال الفترة الحالية لديه انتماء للقاعدة، واستعان برئيس وزراء إخواني، وهذا يعتبر بداية لجماعة الإخوان في المنطقة.

وأشار إلى أن سوريا ستشهد خلال الفترة المقبلة تدخلًا كبيرًا من الولايات المتحدة الأمريكية لصالح مصلحة دولة الاحتلال والأكراد، خاصة وأن الولايات المتحدة متحالفة مع الأكراد بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

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