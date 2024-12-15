الأحد 15 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

مسئول بالأمم المتحدة يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بعد اعتدائها على سوريا

الاعتداءات الإسرائيلية
الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، فيتو

قال جورج كاتروجالوس مقرر الأمم المتحدة المعني بالنظام الدولي: إن هناك مناقشات مع العديد من الدول حول مستقبل سوريا، لافتًا إلي أن إسرائيل شنت مئات الضربات على سوريا في انتهاك واضح للقانون الدولي.

 

مصير الشعب السوري 

وطالب خلال تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها على سوريا، مؤكدًا على أن الشعب السوري وحده هو من يقرر مصير بلده وسيكون له الكلمة في اختيار مستقبله.


الممارسات الإسرائيلية

وتابع: يجب ألا نسمح للإجراءات الإسرائيلية الأحادية بأن تشكل سياق القانون الدولي، والممارسات الإسرائيلية الأحادية مؤسفة للغاية ونرفضها تماما.

 

فرض عقوبات على إسرائيل

وواصل: نطالب برفع العقوبات عن سوريا وعلى المجتمع الدولي دعم الشعب السوري من أجل إعادة الإصلاح، ويجب فرض عقوبات على إسرائيل ووقف دعمها بالأسلحة.

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الاحتلال يزعم عدم التخطيط للتدخل في سوريا

الانتهاكات الإسرائيلية وتهديدها للأمم المتحدة

وشدد على أن الانتهاكات الإسرائيلية تهدد الأمم المتحدة، والمدنيون هم ضحايا الهجمات.

 

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الأمم المتحدة إسرائيل سوريا الانتهاكات الاسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي جورج كاتروجالوس

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