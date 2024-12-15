أمير رمزي يكشف تفاصيل مدينة راعي مصر في المنيا لدعم الفئات الأولى بالرعاية

قال المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: إن المؤسسة بدأت في إجراءات ترخيص مدينة راعي مصر، التي تقع في محافظة المنيا على مساحة 11.5 فدان، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سيتم بدء العمل ووضع أساسات المدينة وأعمال الحفر.

ونوه بأن المدينة ستشمل 12 مشروعا، وهي عبارة عن مجمع من الخدمات التي تقدمها للمواطنين من مختلف الفئات الأكثر احتياجا.



ولفت إلى أنها تضم دار أيتام معاقين، دار مسنين، منطقة الورش والمدرسة الحرفية، مدرسة الصم وضعاف السمع، المدرسة الثانوية للتمريض، مستشفى خيري، دار ضيافة، ملاعب وحدائق ترفيهية، قاعات تعليمية مختلفة.

ولفت إلى أن المؤسسة تهدف في ٢٠٢٥ لتقديم الخدمات لـ ٢ مليون مريض جديد و5000 عملية جراحية، وإعادة بناء ورفع كفاء ٥٠٠ منزل جديد، وتأسيس وتشغيل 8 حضانات ما قبل المدرسة جديدة، وكذلك تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في مجال المشروعات الصغيرة، وذلك بخلاف المساعدات الشهرية وباقي أنشطة المؤسسة.

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