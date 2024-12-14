السبت 14 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مؤسسة راعي مصر تنظم احتفالية بقصر عابدين وتامر عاشور يحيي الحفل غدا

تامر عاشور يحيي احتفالية
تامر عاشور يحيي احتفالية مؤسسة راعي مصر
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 تنظم مؤسسة راعي مصر عضو  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  احتفالية  غدا في قصر عابدين لعرض إنجازاتها خلال عام 2024  ورؤيتها  في عام 2025 لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والفنانين والشخصيات العامة.

 ومن المقرر - خلال الاحتفالية-  توقيع مؤسسة راعي مصر  العديد من بروتوكولات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر  

و يحي الفنان تامر عاشور  في الختام حفلا غنائيا بالقصر ويقدم عاشور  خلال الحفل باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية ولاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور

و تذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية  حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

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