الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

تستعرض إنجازاتها لعام 2024 ورؤيتها لدعم الأسر الأولى بالرعاية في 2025

انطلاق احتفالية مؤسسة راعي مصر في قصر عابدين (صور)

احتفالية مؤسسة راعي
احتفالية مؤسسة راعي مصر،فيتو
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انطلق، منذ قليل، احتفالية مؤسسة راعي مصر عضو  التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في قصر عابدين لعرض انجازاتها في عام 2024، وأيضا رؤيتها خلال عام 2025، لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين والفنانين والشخصيات العامة.

جاء ذلك بحضور السفير نبيلة مكرم، الرئيس التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والفنان هاني رمزي، والفنانة إلهام شاهين والفنانة ماجدة زكي، وعدد من المسؤولين والشخصيات العامة.

وبدات الاحتفالية بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم بدأت فقرة كورال سانت جوزيف.

ومن المقرر - خلال الاحتفالية-  توقيع مؤسسة راعي مصر العديد من بروتوكولات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر. 

ويحي الفنان الكبير تامر عاشور  في الختام حفلا غنائيا بالقصر حيث يقدم باقة مميزة من أغانيه التي قدمها على مدار السنوات الماضية ولاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور.

و تذهب عوائد هذا الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية  حيث تقدم المؤسسة الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي الشخصيات العامة الفنانة إلهام شاهين الفنانة ماجدة زكي مؤسسة راعي مصر نبيلة مكرم

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