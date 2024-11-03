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رياضة

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يسقط أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

نانت, فيتو
نانت, فيتو

خسر فريق نانت مع نظيره مارسيليا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لا بوجوار ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

افتتح مارسيليا التسجيل عن طريق نيال موباي في الدقيقة 23، فيما تعادل نانت عن طريق تينو كاديويري في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد بالدقيقة 60 سجل جرينوود هدف الفوز مارسيليا.

تشكيل نانت أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي 

وشهد تشكيل نانت تواجد مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني أساسيا، وجاء التشكيل كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: ألبان لافون.

في خط الدفاع: نيكولاس كوزا، نيكولاس بالويس، جان شارل كاسيتليتو، ماركوس كوكو.

في خط الوسط: دوجلاس جوميز، بيدرو شيريفيلا، موسيس سيمون، تينو كاديوير، سوربا توماس.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

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مصطفى محمد يشارك أساسيا أمام ستراسبورج

وكان النجم المصري مصطفى محمد قد قاد تشكيل نانت في المباراة الماضية ضد ستراسبورج من بداية اللقاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2024- 2025 والتي انتهت بخسارة فريقه.

 

وتواجد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، في تشكيل فريقه الأساسي لثاني مرة على التوالي في بطولة الدوري الفرنسي.

 

مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو
مباراة نانت ضد ستراسبورج، فيتو

 

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