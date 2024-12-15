الدوري الفرنسي، بريست يتقدم على نانت بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق بريست علي نادي نانت بثنائية نظيفة بالشوط الأول بالجولة الـ 15 لبطولة الدوري الفرنسي، وذلك على ملعب فرانسيس جنيه يلي.

سجل ثنائية برسيت في الشوط الأول كل من: كاموري دومبيا وبريندان شاردوني في الدقائق 23 و26.

تشكيل نانت أمام بريست

وهذه المرة التاسعة التي يتواجد فيها مصطفى محمد بديلا خلال مباريات نانت في الدوري الفرنسي.

ودخل نانت هذه المباراة محتلا المركز الـ 13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة، أما بريست يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة.

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