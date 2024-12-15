الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاحتلال: نفذنا أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بلبنان على مدار 3 أشهر

معدات الاحتلال،فيتو
معدات الاحتلال،فيتو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له مساء اليوم الأحد،إنه نفذ أنشطة عسكرية في 6 مناطق رئيسية بجنوب لبنان على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وزعم في البيان بأن قواته تمكنت من القضاء على مخربين وتدمير بنى عسكرية عديدة.

وفي التفاصيل، ذكر الجيش أن قوات "الفرقة 98" بما فيها فرق القتال اللوائية التابعة "للواء 7" ولواء "الكوماندوز" ولواء المظليين، نفذت عدة عمليات عسكرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في مناطق مختلفة في قلب قرى جنوب لبنان وهي كفركلا، العديسة، رب الثلاثين، مركبة، الطيبة والخيام.

وأوضح أن "الفرقة 98" عملت خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة الخيام ضد أهداف عسكرية باعتبارها بلدة استخدمها حزب الله كمعقل محوري حيث أطلقت منها آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وأشار الجيش إلى أنه ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تعمل قوات الفرقة في جنوب لبنان ملتزمة بشروط التفاهمات بين إسرائيل ولبنان بغية منع انتشار حزب الله وكشف وسائل قتالية وبنى عسكرية وإزالة التهديدات لإسرائيل.

وأكد أن "الفرقة 98" تستعد لمواصلة الأنشطة في مختلف الجبهات، فيما تواصل قوات إضافية تابعة للجيش العمل في جنوب لبنان.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي صورا توضيحية ومقاطع فيديو وثقت نشاط قوات "الفرقة 98" في منطقة الخيام والأسلحة والوسائل القتالية التي عثر عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الحكومة الايرلندية جدعون ساعر إيرلندا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

مواد متعلقة

إسرائيل تقدم استئنافًا بالجنائية الدولية ضد مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت

المرصد السوري: إسرائيل شنت 35 غارة على مواقع عسكرية قرب دمشق

بعد زيارة السيسي إلى دبلن، مصر تستعيد مجموعة قطع أثرية من أيرلندا

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

موعد صرف معاشات يناير 2025 وحقيقة زياداتها

لاعبو الصفاقسي يعتدون على الحكم بعد الخسارة من سيمبا بالكونفدرالية (صور)

ديربي القاهرة بنكهة سويسرية، تاريخ مواجهات جروس وكولر

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

منوعات

المزيد

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

الفشل التنفسي الحاد.. مرض الفنان الراحل نبيل الحلفاوي.. ما أعراضه ومضاعفاته؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الإنسان وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأزمات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (1 – 5)

المزيد
الجريدة الرسمية