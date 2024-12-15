وزير الثقافة ناعيًا نبيل الحلفاوي: ستظل مسيرته الفنية خالدة في ذاكرة الفن للأجيال القادمة

نعى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان القدير نبيل الحلفاوي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء.

نبيل الحلفاوي

وقال وزير الثقافة: "فقدت الساحة الفنية اليوم فنانًا صاحب بصمة متفردة في السينما والمسرح والتليفزيون.

كان الراحل أحد أبرز فناني جيله، وقدم العديد من الأعمال الخالدة في وجدان الجمهور المصري والعربي، تميز بموهبته وثقافته الاستثنائية وأدائه المبدع في تجسيد مختلف الشخصيات، وستظل مسيرته الفنية خالدة في ذاكرة الفن المصري للأجيال القادمة."

مشوار نبيل الحلفاوي

وُلد الفنان نبيل الحلفاوي في 22 إبريل 1947 بحي السيدة زينب، وبعد تخرجه من كلية التجارة، التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية نظرًا لحبه الكبير للتمثيل، وتخرج منه عام 1970. بدأ مشواره الفني على خشبة المسرح، حيث قدم العديد من المسرحيات، ثم انتقل إلى التلفزيون وكان أول أعماله التلفزيونية في مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.

كما شارك الحلفاوي في العديد من الأعمال السينمائية المميزة مثل: "وقيدت ضد مجهول، الأوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، آباء وأبناء، الطريق إلى إيلات، العميل رقم 13"، ومن أبرز مسلسلاته: "غوايش، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وابتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".

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