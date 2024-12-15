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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

موعد مباراة ريال
موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا

تمكن باتشوكا المكسيكي من حصد كأس التحدي على حساب النادي الأهلي والتأهل للمباراة النهائية  لملاقاة ريال مدريد في نهائي  كأس إنتركونتيننتال 2024 .

ويشارك ريال مدريد في هذه البطولة بصفته حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ويتواجد مباشرة بالمباراة النهائية، وذلك على عكس الأندية التي شاركت في النسخة الحالية.

ونجح باتشوكا المكسيكي في تحقيق الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في النهائي.

 

موعد مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتر كونتيننتال 2024


ستقام المباراة النهائية لبطولة كأس إنتر كونتيننتال 2024 يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 ديسمبر الجاري على ملعب لوسيل الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022.

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد باتشوكا في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

مكافآت بطولة الإنتركونتننتال 

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

 حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كل من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن النادي الأهلي الحصول على 2 مليون دولار بعد صعوده للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار. 

 

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